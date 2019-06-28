"Kamuoyuna yansıtılan uyuşturucu raporları sağlıklı veriler değil"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, uyuşturucu konusunun trafik ve terör gibi değişmeyen sorunlarından birisi olduğunu belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkemizin çok yoğun bir çabası var.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, uyuşturucu konusunun trafik ve terör gibi değişmeyen sorunlarından birisi olduğunu belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkemizin çok yoğun bir çabası var. Maalesef son zamanlarda medyaya, kamuoyuna yansıtılan bir takım uyuşturucu raporları, bilgilendirmelerinden de görüyoruz ki; her ne kadar bir kısmı çok sağlıklı verilere dayanmasa da yapılan açıklamalardaki rakamlar oldukça ürkütücü" dedi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikasında basına kapalı olarak yaptığı toplantı sonrası İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun annesinin vefatından dolayı başsağlığı dileklerini iletmek için Emniyet Müdürlüğüne geçti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uzunkaya, "Bugün hem İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip hem emniyet müdürümüzle ilin emniyeti, asayişi hakkında kısa bir bilgi almak, geçtiğimiz günlerde emniyet müdürümüzün annesinin vefatı nedeniyle daire başkanı, genel müdür yardımcılarımız ile beraber kendisine başsağlığı dileklerimizi de iletmek hem de uzun zamandır incelemede arzu ettiğimiz Makine Kimya Endüstrisi Kurumunu (MKE) emniyetle bağlantılı üretilen silahları, üretilen materyalleri, yeni sistemleri, teknolojiyi yerinde görüp bilgi almak amacıyla yani birkaç amacın içerisinde olduğu yarım günlük ziyaret oldu" dedi.

"KAZA SAYILARI YÜZDE 15'ÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ" Trafik ile ilgili son 6 ayda, 2019'un 6 aylık döneminde bir önceki yılın 6 ayına kıyasla baktığımız da ölümlü kazalarda ölümlü sayısında yüzde 30'un üzerinde bir iyileşme olduğunu kaydeden Uzunkaya, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yaralamalı ve ölümlü kaza sayılarının yüzde 15 civarında düşürüldüğünü ve sahada aktif bir şekilde hatta proaktif şekilde görev yapan trafik birimlerimizin hem de etkin, yoğun, iletişimler, kampanyalar sayesinde yakın irtibatımız olan bilgilendirme yaptığımız yol kullanıcılarının ve yine yol kullanıcılarının denetleme de önemli bir mekanizma olarak düşündüğümüz çocuklarımızın etkin rol oynadığını gördük. Dolayısıyla bu süreci aynı yoğunlukta denetimiyle, bilgilendirmesiyle, eğitimleriyle ve ceza uygulamalarını tavizsiz bir şekilde tatbik etmek suretiyle trafik ile ilgili inşallah yıl sonu itibariyle şuan yakalamış olduğumuz olumlu rakamları yıl sonuna kadar taşımayı arzu ediyoruz."

"2017'DE 941 İNSANIMIZ UYUŞTURUCUDAN KURBAN OLMUŞ"

"Uyuşturucu konusu da bizim trafik gibi değişmeyen, terör gibi değişmeyen sorunlarımız dan bir tanesi. Uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkemizin çok yoğun bir çabası var. Maalesef son zamanlarda medyaya kamuoyuna yansıtılan bir takım uyuşturucu raporları, bilgilendirmelerinden de görüyoruz ki her ne kadar bir kısmı çok sağlıklı verilere dayanmasa da yapılan açıklamalardaki rakamlar oldukça ürkütücü. Yani 2017 yılında Türkiye'de bine yakın insanımızın bilenen sayısı bu, uyuşturucu da 941 insanımız uyuşturucudan kurban olmuş"

"2019'DA 350-400'LÜ RAKAMLARDA KADEMELİ OLARAK AŞAĞIYA ÇEKİLECEK"

"2018 rakamları henüz netleşmemiş olmakla birlikte 600-650 civarında bir rakama indirdiğimizi görüyoruz. Bu oldukça olumlu bir tablo. Yüzde 50'ye varan bir önceki yıllara göre iyileşme trendi yakalamış demek. Bunun 2018 rakamlarının aynı oranda düşürülmesi halinde 2019'da inşallah 350-400'lü rakamlarda kademeli olarak aşağıya çekilecek bir çizgiye çekilmesi önem arz ediyor. Bırakın 3-5'i burada hiçbir insanımızın bu tür alanlarda heba etme lüksü olmayan bir ülkeyiz. Ama maalesef bütün bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Burada devletimizin ilgili kurumları, İçişleri Bakanlığımız etkin bir şekilde uyuşturucu ile mücadele de başarılı sonuçlar alıyor."

"YILIN 6 AYLIK DÖNEMİNDE 30 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ" Yılın 6 aylık döneminde 30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Uzunkaya, "20 binin üzerinde insan yıl içerisinde şuana kadar adli mercilere sevk edilip, tutuklandı. Şu anda cezaevlerinde 60 bine yakın insan uyuşturucudan dolayı tutuklu, hükümlü ve hüküm özlü insan bulunuyor. Bunlar çok övünülecek rakamlar değil elbette. Tabi arzu edilir ki hiçbir vatandaşımız ne uyuşturucu kullansın, ne uyuşturucu satsın ve nede bundan dolayı yuvaları yıkılsın, yuvaları sönsün, cezaevlerinde ömürlerini geçirmesinler. Devletin ilgili kurumları olarak gerekli mücadeleyi veriyoruz." şeklinde konuştu

(Hasan Ay/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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