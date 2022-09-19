"Amirallerin Montrö bildirisi" davasına devam edildi - Son Dakika
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"Amirallerin Montrö bildirisi" davasına devam edildi

19.09.2022 11:08
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasına devam edildi

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcıya söz verdi.

Esas duruşma savcısının sağlık sorunları nedeniyle rapor aldığını, davada geçici olarak görevlendirildiğini belirten savcı, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için süre istedi.

Talebi yerinde gören mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tüm sanıklar, tutuksuz yargılanıyor.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi - Son Dakika

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