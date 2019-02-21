Kamuoyunda 'Arap Emrah' Olarak Bilinen Suç Örgütü Lideri Emrah S. Yakalandı
54 dakika önce
Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'na atmasıyla gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah S., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'na atmasıyla gündeme gelen 'Arap Emrah
' lakaplı Emrah S., İstanbul
'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgilere göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'nın sularına atması ile gündeme gelen ve 'kasten öldürme' olayından aranan 'Arap Emrah' lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah S.'nin saklandığı adresi belirledi. Sultangazi
'de bir adrese düzenlenen operasyonda suç aleti silahla birlikte yakalanan Emrah S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne getirildi.
Arap Emrah lakaplı suç örgütü lideri, daha önce de Çağlayan
'daki İstanbul Adliyesi
önündeki çatışma ve gündeme gelmişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:56 Kaynak: İHA
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