Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner Kılıç'ın örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklardan Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran Nejat Taştan ve Veli Acu'nun örgüte üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, 5 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. - İSTANBUL