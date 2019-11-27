Son Dakika Haberleri: Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner...
Son Dakika 3. Sayfa Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner... - Son Dakika

Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner...

6 saat önce

Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner Kılıç'ın örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner Kılıç'ın örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklardan Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran Nejat Taştan ve Veli Acu'nun örgüte üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle hapsini isteyen savcı, 5 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner...

Günal Kurşun, Taner Kılıç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:13:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]