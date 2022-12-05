Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığını eleştirdi: Cami, cemaat, bitti o işler - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığını eleştirdi: Cami, cemaat, bitti o işler

05.12.2022 22:22

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalındaki bir videosunda Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden camilere tepki gösterdi. Camilerde cemaat kalmadığını söyleyen Ünlü, "Müezzin gelirse imam gelmiyor. İmam gelirse müezzin gelmiyor. Cami, cemaat, bitti o işler" şeklinde konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalındaki "Kürtaj Cinayet sayılır mı?" başlıklı videosunda Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden camileri hedef aldı. Ahmet Mahmut Ünlü, camilerde cemaatlarin kalmadığını savundu.

"CAMİ CEMAAT BİTTİ O İŞLER"

Ünlü, "Eskiden çocuğu niye camiye bırakılırdı. Namaza gelen giden var biri gelirde alır diye. Namaza gelen merhametli olur da alır diye bırakılırdı. Ama git tiyatroya bırak sinemaya bırak oraya daha çok giden var. Çünkü neden… Camiye gelen kalmadı ki. Bir de gece karanlıkta koyuyor. Sabah namazına siftah yok. Cami de cemaat yok ki. Müezzin gelirse imam gelmiyor. İmam gelirse müezzin gelmiyor. Cami cemaat bitti o işler" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığını eleştirdi: Cami, cemaat, bitti o işler - Son Dakika


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