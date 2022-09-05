Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor

İsmailağa Cemaati imamlarından Ahmed Mahmud Ünlü, çok konuşulacak bir çıkışta yaptı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen, konuşmasında ekonomik gidişatın kötü olmasının sebebini toplumun namaz kılmamasına bağladı.

''NAMAZ KILINMADIĞI İÇİN EKONOMİ KÖTÜ''

Mahmud Ünlü konuşmasında imansızlıktan sonra en büyük günahın namaz kılmamak olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında Ben-i İsrail'de bir kasabaya günahkar birinin geldiğini ve su içtiğini bunun sonucunda oradaki bütün su içme yerlerinin kuruduğunu örnek verdi.

Ünlü, ''İmansızlıktan sonra en büyük günah namaz kılmamak. Toplumun %90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Sen ekmek bulduğuna şükret'' ifadelerini kullandı.