Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Caner Taslaman'a sert tepki: Din adına hüküm vermek bu adama mı kaldı?

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te bir yayına katılarak ilahiyatçı Ebubekir Sifil'in namaz kılmayanlarla ilgili sözleri hakkında yorum yapan Akademisyen Caner Taslama'na sert tepki gösterdi.

Paylaşımlarında Ünlü, şunları söyledi:

" 'Türkiye'nin %80'i namaz kılmıyor hepsini öldürmek lâzım' dedi diye Ebubekir Sifil Hoca'ya iftira atan Caner Taslaman'ı şiddetle kınıyor ve Türkiye'de başta Diyânet olmak üzere hiçbir kurumda din adamı kalmamış gibi bu konuda bilgi sormak üzere Caner Taslaman'ı çıkaran CNN Türk'ü de tekdîr ediyorum. Zîrâ Caner Taslaman hiçbir İslâmî kaynağı Arapça metninden ilk kaynağından okuyup mânâ verecek bir ilme sahip değildir.

"DİN ADINA HÜKÜM VERMEK BU ADAMA MI KALDI?"

Hâl böyleyken din adına hüküm vermek bu adama mı kalmıştır? Ayrıca o kanalda mezhep imamlarımıza iftirâ ederek 'O dönemin müctehidleri siyâsîlerin baskısı altında kalmışlardır' diye bir hezeyân savurmuştur.

"DİYANET YETKİLİLERİNE YAZIKLAR OLSUN"

Oysa İmâm-ı Âzâm Efendimiz kadılık makâmını kabul etmemek için hapislerde süründürülmüş ve şehâdetine sebep olmuştur. Ahmed ibni Hanbel yine o dönemin Mu'tezile rejiminin görüşlerine katılmadığı için 2,5 sene hapislerde eziyet çekmiştir kırbaçlanmıştır. Müctehid imamlarımız asla tâviz vermemişlerdir. Eğer Diyânet yetkilileri bu konuşmayı duymadıkları için tepki vermedilerse yazıklar olsun. Yok eğer duydular da tepki vermedilerse iki kere yazıklar olsun.