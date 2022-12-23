Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'ın ödül verdiği isme FETÖ tepkisi: Adamlar bukalemun gibi - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'ın ödül verdiği isme FETÖ tepkisi: Adamlar bukalemun gibi

23.12.2022 21:21
Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'ın ödül verdiği isme FETÖ tepkisi: Adamlar bukalemun gibi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Kültür Sanat Büyük Ödülü alan ilahiyatçı Hayrettin Karaman'ı hedef tahtasına oturttu. Yayınladığı videoda, Karaman'ın FETÖ'cülerin düzenlediği Abant toplantılarına katıldığını hatırlatan Ünlü, "Adamlar bukelemun gibi. Hayrettin Karaman Abant toplantılarının başındaydı" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı videoda çok konuşulacak ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülün alan Hayrettin Karaman'a yüklendi.

"ADAMLAR BUKALEMUN GİBİ"

Karaman'ın FETÖ'cülerin düzenlediği Abant toplantılarına katıldığını hatırlatan Ünlü, şunları söyledi: "Adamlar bukalemun gibi. Hayrettin Karaman Abant toplantılarının başındaydı. Orada polemik diye diyalog kitapları yazıldı. Adam sordu, Yahudi olup kafir olmayan var mıdır? Dedi Bakara Suresi'nin şu ayetine göre, Allah'a iman, ahirete iman var. Müslüman da olsa Yahudi de olsa kafir değildir dedi.''

KARAMAN'IN ESERİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Hayrettin Karaman'ın "Polemik değil, diyalog" adlı eserinde (bugünün( Yahudi ve Hristiyanlarının da Cennet'e girebileceğini yazması üzerine Ahmet Mahmut Ünlü tarafından fasık olarak nitelendirilmişti.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Hayrettin Karaman, Ahmet Mahmut Ünlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'ın ödül verdiği isme FETÖ tepkisi: Adamlar bukalemun gibi - Son Dakika


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