Son Dakika › Güncel › Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet... - Son Dakika
Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet...
6 saat önce
Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:50 Kaynak: AA
Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Son Dakika Son dakika: "Palu Ailesi" davasında karar çıktı "Palu ailesi" davasında, Tuncer Ustael'in son savunması ortaya çıktı Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının