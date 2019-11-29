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Kamuran Akkor torunu Cengiz Orhonlu ile aynı sahnede
6 saat önce
Gayrettepe KATS Sahne'de düzenlenen galaya tiyatro ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.
Gayrettepe KATS Sahne'de düzenlenen galaya tiyatro ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Yönetmenliğini Özdemir Çiftçioğlu'nun üstlendiği oyunda Özge İnce ve Ümit İlban da rol alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36
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