Son Dakika Haberleri: Kamuran Akkor torunu Cengiz Orhonlu ile aynı sahnede
Son Dakika Magazin Kamuran Akkor torunu Cengiz Orhonlu ile aynı sahnede - Son Dakika Magazin

Kamuran Akkor torunu Cengiz Orhonlu ile aynı sahnede

6 saat önce

Gayrettepe KATS Sahne'de düzenlenen galaya tiyatro ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.

Kamuran Akkor torunu Cengiz Orhonlu ile aynı sahnede, System.String[]

Gayrettepe KATS Sahne'de düzenlenen galaya tiyatro ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Yönetmenliğini Özdemir Çiftçioğlu'nun üstlendiği oyunda Özge İnce ve Ümit İlban da rol alıyor.

Özdemir Çiftçioğlu, Gayrettepe, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36 
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