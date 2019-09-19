Son Dakika Haberleri: Kamuran Şipal yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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Kamuran Şipal yarın son yolculuğuna uğurlanacak

1 saat önce

Yayın dünyasına roman, öykü ve çevirileriyle büyük katkı sağlayan Kamuran Şipal, hayatını kaybetti.

Kamuran Şipal yarın son yolculuğuna uğurlanacak, System.String[]

Yayın dünyasına roman, öykü ve çevirileriyle büyük katkı sağlayan Kamuran Şipal, hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10 gündür Bakırköy'deki bir özel hastanede tedavi gören Şipal, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam 22.00 sularında yaşamını yitirdi.

Çağdaş Alman edebiyatından yaptığı önemli çevirilerle tanınan Şipal, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Şipal'in cenazesi, ikindi vakti Adana Yüreğir'deki Asri Mezarlık Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Kamuran Şipal

Adana'da 24 Eylül 1926'da dünyaya gelen, ilk ve orta öğrenimini Adana'da tamamlayan Kamuran Şipal, İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. Şipal, Almanya'da ihtisas çalışması yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesinde Almanca okutmanlığı görevini üstlenirken eserleri 1949 yılından itibaren dergilerde yayınlamaya başladı.

"Beyhan", "Elbiseciler Çarşısı", "Büyük Yolculuk", "Buhurumeryem", "Köpek İstasyonu" adlı öykülerinin yanı sıra "Demir Köprü", "Sırrımsın Sırdaşımsın" ve "Dua Çiçeği" romanlarına imza atan Şipal, eserleriyle birçok ödüle layık görüldü.

Bakırköy, İstanbul, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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