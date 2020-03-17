Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı - Son Dakika

Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını bildirdi.

Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini belirtti.

Atamayla 316 şehit yakını, gazi ve yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini bildiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Atamaların 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünden bir gün önce gerçekleştirilmesi, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız."

Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla "https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama" sitesinde yayımlandı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu         
15:34
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı         
14:28
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı         
14:26
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında         
14:16
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı         
09:08
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 04:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamuya 316 şehit yakını, gazi ve yakını atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]