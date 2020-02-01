Kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor - Son Dakika

Kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor

13 dakika önce

Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede salgına dönüşerek ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede önlemler artırılıyor.

Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede salgına dönüşerek ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede önlemler artırılıyor. Salgın öncesi insanların yoğun şekilde bulunduğu kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor.

Kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:51 Kaynak: AA
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