Kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor - Son Dakika

Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede salgına dönüşerek ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede önlemler artırılıyor. Salgın öncesi insanların yoğun şekilde bulunduğu kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor.

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