Kamuya ait araziye kenevir eken şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
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Kamuya ait araziye kenevir eken şahıs yakayı ele verdi

22.07.2022 16:50
Kamuya ait araziye kenevir eken şahıs yakayı ele verdi

Kocaeli'de kamuya ait araziye kenevir eken şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de kamuya ait araziye kenevir eken şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri İzmit ilçesine bağlı Emirhan Mahallesi'nde kamuya ait arazide kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Adrese yapılan operasyonda, 3 kilo kubar esrar, 200 gram toz esrar, ekilmiş halde 490 kök kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamuya ait araziye kenevir eken şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamuya ait araziye kenevir eken şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
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