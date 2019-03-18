Son Dakika Haberleri: Kamuya yemek veren şirketler ihale şartnamelerinde düzenleme istiyor

Kamuya yemek veren şirketler ihale şartnamelerinde düzenleme istiyor

15 dakika önce

Kamuya yemek veren şirketler, enflasyon ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söylediler.

Kamuya yemek veren şirketler ihale şartnamelerinde düzenleme istiyor, System.String[]
Kamuya yemek veren şirketler, enflasyon ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söylediler.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:10 

Ekonomi
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