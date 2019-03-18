Kamuya yemek veren şirketler ihale şartnamelerinde düzenleme istiyor

Kamuya yemek veren şirketler, enflasyon ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söylediler.

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Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu