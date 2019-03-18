Kamuya yemek veren şirketler ihale şartnamelerinde düzenleme istiyor
15 dakika önce
Kamuya yemek veren şirketler, enflasyon ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söylediler.
Kamuya yemek veren şirketler, enflasyon ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:10
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