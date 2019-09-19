Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyede

Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon zarara uğratan 13 farklı firmanın şirket yöneticilerini, çalışanlarını ve 3 mali müşavirinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın olmak üzere 23 çete üyesini adliyeye sevk etti. - ANKARA