Son Dakika Haberleri: Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyede
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Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyede

1 saat önce

Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyede, System.String[]

Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon zarara uğratan 13 farklı firmanın şirket yöneticilerini, çalışanlarını ve 3 mali müşavirinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın olmak üzere 23 çete üyesini adliyeye sevk etti. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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