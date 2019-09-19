Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyede
1 saat önce
Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Ankara'da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon zarara uğratan 13 farklı firmanın şirket yöneticilerini, çalışanlarını ve 3 mali müşavirinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın olmak üzere 23 çete üyesini adliyeye sevk etti. - ANKARA
Gökçek'in, "En büyük hayalim" dediği Ankapark'a haciz geldi Bu bitkiyi koparana 60 bin TL ceza Üniversiteli irem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücüye tahliye İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı