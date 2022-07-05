Kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Erol Evcil'den savunma: Devleti dolandırma niyetim yoktur, sadece vergi borcum vardır - Son Dakika
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Kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Erol Evcil'den savunma: Devleti dolandırma niyetim yoktur, sadece vergi borcum vardır

05.07.2022 13:16

Demir çelik sektöründe paravan şirketler kurarak kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında tutuklanan iş adamı Erol Evcil, "Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır." savunmasını yaptı.

Ankara Sulh Ceza Hakimliğince, "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından dün tutuklanan Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Emniyette gözaltında bulunduğu sürede detaylı ifade verdiğini, bu beyanlarının dikkate alınması gerektiğini belirten Evcil, Türkiye genelinde 4 demir çelik fabrikasının bulunduğunu, bu iş yerlerinde 3800 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

"BENİM SADECE VERGİ BORCUM VARDIR"

Fabrikaların 2006 ve 2015 yılları arasına ait vergi borçlarının biriktiğini ifade eden Evcil, "Bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce 'çete kurmak' ve 'dolandırıcılıktan' yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır." savunmasını yaptı.

Dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçundan tutuklanan Erol Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı

ÜZERİNDE SADECE 5 BİN LİRA VARMIŞ

Evcil'in avukatı Mehmet Er de Evcil'in medyatik bir kişilik olduğunu belirterek, soruşturma kapsamında gözaltına alındığında üzerinde sadece 5 bin lira bulunduğunu söyledi. Müvekkilinin vergi suçu işlemediğini ancak vergi borcunun bulunduğunu savunan avukat Er, örgüt kurma iddialarının ise somut delillere dayamadığını iddia etti. Aynı suçlardan tutuklanan şüpheliler, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç da sorgularında, Evcil'in sahibi olduğu fabrikalarda çalışan olduklarını, aralarında patron işçi ilişkisinin bulunduğunu öne sürdü.

Dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçundan tutuklanan Erol Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı

500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Operasyonda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirilmişti. Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptanmıştı.

EVCİL'E REZİDANSTA GÖZALTI

Operasyonda gözaltına alınan Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil), İskenderun'da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı belirtilmişti. Eşrefoğlu'nun liderliğini yaptığı çetenin ise yöneticileri zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edilmişti. Çetenin, bu fabrikaları, taşınmazların haciz olmaması için kiraladığı saptanmıştı. Çetenin, para nakillerinde kendi aralarında 'kurye' diye tabir ettikleri kişileri kullandıkları belirlenmişti. Kuryelerin, ilk şirketten aldıkları paraları aradaki paravan şirketlerin hesaplarına aktardıktan sonra en son Eşrefoğlu'na ait şirkete nakit olarak getirdikleri tespit edilmişti. 'Kurye'lerin ise silahlı korumalar eşliğinde hareket ettikleri öğrenilmişti.

Dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçundan tutuklanan Erol Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı

DEMİR YUMRUK

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, Evcil'in de aralarında 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 225'i dün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, 210 zanlıdan bir kısmı için 2, bazıları için ise 4 gün ek gözaltı süresi verdi. Erol Evcil'in de arasında olduğu 15 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutukladı. Alpaslan Gazi A, "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler Özdemir Ö, Sadık Fırat E, Berat Nuri Ş, Gülderen Evcil A, Mirza Ardahan A, Mithat K, Öznur Çıtlak A, Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur 25 milyar lira zarar sonrası 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı 25 milyar lira zarar sonrası 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Erol Evcil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Erol Evcil'den savunma: Devleti dolandırma niyetim yoktur, sadece vergi borcum vardır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Erol Evcil'den savunma: Devleti dolandırma niyetim yoktur, sadece vergi borcum vardır - Son Dakika
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