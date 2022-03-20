Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı

20.03.2022 00:58
Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı

Zonguldak'ta etkisini sürdüren kar yağışı kazalara sebep oldu.

Zonguldak'ta etkisini sürdüren kar yağışı kazalara sebep oldu. Zonguldak- Ankara kara yolunda kaygan yolda duramayan kamyon sürücüsü tıra çarptı, o anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve buzlu zemin kazalara davetiye çıkarıyor. Dün geceden beri etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Seyir halinde kontrolden çıkan bir kamyon 20 metre kayarak önündeki boru yüklü tıra çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı ise bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Zonguldak-Ankara kara yolunda yoğun yağış sonrası uzun kuyruk oluştu. Yolda kalan uzun araçlar trafiği kilitlerken metrelerce kuyruk oluştu. Trafik ekipleri uzun araç sürücülerine yardımcı olarak bölgede kaldırıldı. - ZONGULDAK

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Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı

Zonguldak, Tragger, Ankara, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı - Son Dakika


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