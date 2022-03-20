Kamyon 20 metre kayarak tıra çarptı, o anlar anbean kameraya yansıdı - Son Dakika

Zonguldak'ta etkisini sürdüren kar yağışı kazalara sebep oldu. Zonguldak- Ankara kara yolunda kaygan yolda duramayan kamyon sürücüsü tıra çarptı, o anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve buzlu zemin kazalara davetiye çıkarıyor. Dün geceden beri etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Seyir halinde kontrolden çıkan bir kamyon 20 metre kayarak önündeki boru yüklü tıra çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı ise bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Zonguldak-Ankara kara yolunda yoğun yağış sonrası uzun kuyruk oluştu. Yolda kalan uzun araçlar trafiği kilitlerken metrelerce kuyruk oluştu. Trafik ekipleri uzun araç sürücülerine yardımcı olarak bölgede kaldırıldı. - ZONGULDAK