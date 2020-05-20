Kamyon, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

Kamyon, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

HATAY'ın İskenderun ilçesi taş ocakları mevkiinde yol kenarında park halindeki bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, İskenderun Modern Evler Mahallesi Yarıkkaya civarındaki bir taş ocağı yakınında öğle saatlerinde meydana geldi. Amanos Dağları eteğinde taş ocağı yolunda park edilen kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yamaçtan aşağı büyük bir gürültü ile yan yatarak takla attı. Yaklaşık 200 metre aşağıya yuvarlanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yaşanan kaza sonrasında bölgeye hemen itfaiye ekipleri çağrıldı. İçerisinde sürücünün olmadığı tespit edildi. Kamyon yapılan hasar tespitinin ardından bulunduğu yerden çıkartılacak.