Edinilen bilgiye göre, kaza Aşağı Sarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyon karşı istikametten gelen araca yol vermek istediği sırada yolun kaygan olması nedeniyle 30 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Hurdaya dönen kamyonda bulunanlardan 2'si hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Ölenlerin ise kimlikleri tespit edilemedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Kamyon 30 metre yükseklikten demir yoluna düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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