Kamyon Alev Alev Yandı
1 saat önce
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, atık kağıt yüklü kamyon, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, kullanılamaz hale geldi.
İZMİR'in Karşıyaka
ilçesinde, atık kağıt yüklü kamyon, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Naldöken Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan atık kağıt yüklü kamyon alev aldı. Aracı durdurup, inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kasadaki atık kağıtlar da tamamen yandı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:45 Kaynak: DHA
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