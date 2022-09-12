Olay, saat 11.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolunun Tepe Karakolu mevkisinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Mehmet Aydın idaresindeki 14 ABE 620 plakalı, bir tavuk firmasına ait kamyon motor kısmından alev aldı. Kamyon sürücüsü aracını sağ şeride çekip itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler büyüyerek kamyonu sardı. Tavuk bulunmayan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaynak: DHA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAMYON ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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