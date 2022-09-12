KAMYON ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAMYON ALEV ALEV YANDI

12.09.2022 14:59

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk firmasına ait kamyon alev alev yandı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk firmasına ait kamyon alev alev yandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolunun Tepe Karakolu mevkisinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Mehmet Aydın idaresindeki 14 ABE 620 plakalı, bir tavuk firmasına ait kamyon motor kısmından alev aldı. Kamyon sürücüsü aracını sağ şeride çekip itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler büyüyerek kamyonu sardı. Tavuk bulunmayan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

YORUMLAR
500
Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi
Kaynak: DHA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYON ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:30 Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü
21:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek
21:00 Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı
20:53 MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı
20:30 İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
20:33 Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 21:53:03. #1.12#
SON DAKİKA: KAMYON ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement