Kamyon arkasında tehlikeli bisiklet yolculuğu kamerada

Konya'da bir kişinin bisikletiyle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi.



Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği ve yaşı tespit edilemeyen bir kişinin bisikletiyle kamyonun arkasına tutunarak gitmesi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bisikletlinin canını hiçe sayarak, yaklaşık 60 kilometre hızla giden kamyonla birlikte kilometrelerce yol alması kazaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra gözlerden kaybolan bisiklet sürücüsünün yolculuğunun nereye kadar devam ettiği bilinmiyor. - KONYA