Kamyon büyüklüğünde! Dünyaya çok yakın geçecek, kopan parçalar düşebilir - Son Dakika
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Kamyon büyüklüğünde! Dünyaya çok yakın geçecek, kopan parçalar düşebilir

26.01.2023 13:55

NASA, bir kamyon büyüklüğündeki asteroidin, Dünya'ya oldukça yaklaşacağını ancak çarpmanın gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Güney Amerika'da akşam saatlerinde atmosferin 3 bin 600 kilometre üzerinden geçecek olan asteroidden kopacak bazı büyük parçaların ise göktaşı olarak düşebileceği belirtildi.

NASA açıklamasında, "2023 BU" adlı asteroidin Dünya'ya en çok yaklaşanlardan biri olacağı belirtildi. Asteroit "2023 BU" bugün akşam saatlerinde Güney Amerika'da atmosferin 3 bin 600 kilometre üzerinden geçecek.

BÜYÜK KISMI ATMOSFERDE YANACAK

Bilim insanları, asteroidin oldukça yakına geleceğini ancak büyük kısmının atmosferde yanacağını ve bazı büyük parçaların göktaşı olarak düşebileceğini bildirdi. Asteroidin çapının 3,5 ila 8,5 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

GÜZERGAH YER ÇEKİMİYLE BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞECEK

Kırım'daki amatör gökbilimci Gennady Borisov'un tespit ettiği asteroidin güzergahının, Dünya'daki yer çekimi nedeniyle büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

425 GÜN SÜRECEK OVAL BİR YÖRÜNGEYE GİRECEK

NASA'ya göre asteroit, Güneş'in çevresinde her 359 günde bir dönmek yerine 425 gün sürecek oval bir yörüngeye girecek.

Kaynak: AA
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Dünya, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyon büyüklüğünde! Dünyaya çok yakın geçecek, kopan parçalar düşebilir - Son Dakika

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