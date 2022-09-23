Kamyon çalmak için 1 saat uğraşan acemi hırsızlar az kalsın bekçiye yakalanıyordu! - Son Dakika
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Kamyon çalmak için 1 saat uğraşan acemi hırsızlar az kalsın bekçiye yakalanıyordu!

23.09.2022 12:50

İstanbul'un Pendik ilçesinde şaşkınlık yaratan bir hırsızlık olayı yaşandı. 1 saat boyunca kamyoneti çalmak için uğraşan hırsızlar, karşıdaki inşaattan demir çalmak isterken bekçiye yakalandı. Demir çalamayan hırsızlar, kapısını açmayı başardıkları kamyonetle bölgeden kaçtı.

Pendik'te saat 04.00'da iki hırsız sokağa geldi. Aracın kapılarını açmak için kapılarını tekmeleyen şahıslar dakikalarca kamyoneti çalmaya çalıştı. Hırsızlar kamyoneti çalmak için çok fazla çaba sarf etti. Hırsızlar, park halinde bulunan kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştılar.

KARŞI İNŞAATTAN DA DEMİR ÇALACAKLARDI

Hırsızlar, sadece kamyoneti çalmak istemiyordu. Kamyoneti çalmaya çalışan hırsızlardan birisi karşı taraftaki inşaat içerisinden de demir çalmaya çalıştı. İnşaat içerisindeki bekçiyi fark eden hırsızlar inşaattan uzaklaşarak tekrar kamyonete yöneldi. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonucunda kamyoneti çalan hırsızlar, çaldıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Pnedik'te acemi hırsızlar iş başında! 1 saat boyunca kamyonu çalmaya çalıştılar

''PENDİK'TE HIRSIZLAR ÇOĞALDI''

Çalınan kamyonetin sahibi Yunus Uzan ise, "Sabah karşı 4'te geliyorlar. 45 dakika kadar arabayla uğraşıyorlar. Arabanın kapısını zorluyorlar. İçeri geçiyorlar ondan sonra çalıştırıp gidiyorlar. Yandaki inşaattan evi gözetlemeye gidiyorlar. Pendik'te hırsızlıklar çoğaldı diye duyuyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Ekmek teknemizi çaldılar" ifadelerini kullandı. 2 kişinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Pnedik'te acemi hırsızlar iş başında! 1 saat boyunca kamyonu çalmaya çalıştılar
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Pendik'te dükkan önünde bırakılan köpeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı Pendik'te dükkan önünde bırakılan köpeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı Pendik açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Pendik açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon çalmak için 1 saat uğraşan acemi hırsızlar az kalsın bekçiye yakalanıyordu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyon çalmak için 1 saat uğraşan acemi hırsızlar az kalsın bekçiye yakalanıyordu! - Son Dakika
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