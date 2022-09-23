Kamyon çalmak için 1 saat uğraşan acemi hırsızlar az kalsın bekçiye yakalanıyordu!

Pendik'te saat 04.00'da iki hırsız sokağa geldi. Aracın kapılarını açmak için kapılarını tekmeleyen şahıslar dakikalarca kamyoneti çalmaya çalıştı. Hırsızlar kamyoneti çalmak için çok fazla çaba sarf etti. Hırsızlar, park halinde bulunan kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştılar.

KARŞI İNŞAATTAN DA DEMİR ÇALACAKLARDI

Hırsızlar, sadece kamyoneti çalmak istemiyordu. Kamyoneti çalmaya çalışan hırsızlardan birisi karşı taraftaki inşaat içerisinden de demir çalmaya çalıştı. İnşaat içerisindeki bekçiyi fark eden hırsızlar inşaattan uzaklaşarak tekrar kamyonete yöneldi. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonucunda kamyoneti çalan hırsızlar, çaldıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

''PENDİK'TE HIRSIZLAR ÇOĞALDI''

Çalınan kamyonetin sahibi Yunus Uzan ise, "Sabah karşı 4'te geliyorlar. 45 dakika kadar arabayla uğraşıyorlar. Arabanın kapısını zorluyorlar. İçeri geçiyorlar ondan sonra çalıştırıp gidiyorlar. Yandaki inşaattan evi gözetlemeye gidiyorlar. Pendik'te hırsızlıklar çoğaldı diye duyuyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Ekmek teknemizi çaldılar" ifadelerini kullandı. 2 kişinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.