Kamyon çarpan fabrika müdürü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kamyon çarpan fabrika müdürü yaşamını yitirdi

6 saat önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, su fabrikasında müdür olarak görev yapan Mustafa Tan (61), geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyon çarpan fabrika müdürü yaşamını yitirdi, System.String[]

AYDIN'ın Çine ilçesinde, su fabrikasında müdür olarak görev yapan Mustafa Tan (61), geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Yağcılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren su fabrikasında bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Fabrika bahçesinde geri manevra yapan Emrah Çeker'in (34) kullandığı 09 LH 438 plakalı kamyon fabrikanın müdürü Mustafa Tan'a çarptı. Ağır yaralanan Tan, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kamyon şoförü Çeker'i gözaltına aldı.


Mustafa Tan, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:08 Kaynak: DHA
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