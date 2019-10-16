Son Dakika Haberleri: Kamyon çarpan traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü
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Kamyon çarpan traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü

42 dakika önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, kamyonun arkadan çarptığı traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü.

Kamyon çarpan traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü, System.String[]

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, kamyonun arkadan çarptığı traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü. Kazada kamyon sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Değirmenderesi mevkisine gelen Ahmet Etli, yönetimindeki 20 NH 390 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Etli'nin kullandığı kamyon, önünde giden Ali Tokmak (52) yönetimindeki 20 NL 751 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrilirken  traktör yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörde bulunan sürücü Tokmak, eşi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak'ın (70) öldüğünü belirledi. Yaralı kamyon sürücü Etli ise, ambulansla, Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İsabeyli, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:03 Kaynak: DHA
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