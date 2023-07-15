Kamyonun çarptığı ticari taksi sürüklendi: 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonun çarptığı ticari taksi sürüklendi: 4 kişi yaşamını yitirdi

15.07.2023 09:27

Almanya'dan tatil için memleketleri Sivas'a gelen gurbetçi aile yaşanan trafik kazasında içerisinde bulundukları ticari takside can verdi. Sivas-Erzincan Karayolu'nda meydana gelen kazada kamyon, kavşağa girmekte olan ticari taksiye çarparak önünde sürükledi.

Almanya'dan tatil için memleketleri Sivas'a gelen gurbetçi aile yaşanan trafik kazasında içerisinde bulundukları ticari takside can verdi.

SÜRÜKLEDİ

Saat 06.30 sularında Sivas- Erzincan Karayolu şehir geçişi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Kavşağında Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon kavşağa girmekte olan Engin Polat idaresindeki 28 T 0979 plakalı ticari taksiye çarparak önünde sürükledi. İlk belirlemelere göre taksinin içerisinde bulunan sürücü ve tatil için Almanya'dan memleketleri Sivas'a gelip evlerine gitmek için otogardan taksiye binen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37), Zeynep Bilge Ünsal vefat etti. Ayşe Buğlem Ünsal ise ağır yaralandı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ İHTİMALİ

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerinde inceleme yaptılar. Şimşek olay yerinde yaptığı açıklamada taksi sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Erzincan, Almanya, Sivas, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kamyonun çarptığı ticari taksi sürüklendi: 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bitirmek için harekete geçti
10:52 Alexis Sanchez adım adım Galatasaray'a! Erden Timur bu kez ikna etmeyi başardı
10:12 Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu
10:07 Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi sona erdi
09:58 Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda çılgınlar gibi dans etti
09:57 Fenerbahçe'de Szymanski'nin 10 numara isteği geri çevrildi! Yönetimin gerekçesi, taraftarı heyecanlandırdı
09:54 Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda dans etti
09:53 Fenerbahçe'nin yeni transferi 10 numarayı istedi! Yönetimin cevabı taraftarı heyecanlandırdı
09:50 40 sivilin yaşamını yitirdiği saldırının faili olan terörist etkisiz hale getirildi
09:46 Son Dakika! 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faili olan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 11:11:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonun çarptığı ticari taksi sürüklendi: 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement