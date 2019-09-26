Kamyon, çekiciye çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te kamyonun çekiciye çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük ilçesine seyir halindeki İrfan Kahraman yönetimindeki 43 DY 585 plakalı kamyon, Mehmet Akkoçu yönetimindeki 15 HY 465 plakalı çekici ve bu araca bağlı 15 HB 922 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonun sürücüsü İrfan Kahraman yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza yerinde geniş çaplı önlem aldı. - BİLECİK