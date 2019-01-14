Son Dakika Haberleri: Kamyon Çukura Düştü

Kamyon Çukura Düştü

10 dakika önce

Adıyaman'da bir kamyon, yağışlar nedeniyle beton zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Adıyaman'da bir kamyon, yağışlar nedeniyle beton zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Kahta Adıyaman kara yolu Çobanlı Mahallesi yol kavşağındaki bir akaryakıt istasyonunda Nusret Aydın idaresindeki 02 AAC 555 plakalı hafriyat kamyonu, beton zeminin çökmesi sonucu çukura düştü. Sürücü, ön kısmı havaya kalkan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, alana güvenlik şeridi çekti.

Kamyon, hafriyatın boşaltılmasının ardından çekiciyle çukurdan çıkarıldı.

Çukurun, yapılacak incelemenin ardından kapatılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:03 Kaynak: AA

Aydın, Kahta, Adıyaman, Güncel
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