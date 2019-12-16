Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı - Son Dakika

Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, kamyonun kaldırılan damperinin elektrik hatlarını koparması, faciaya yol açıyordu.

Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı, System.String[]

ADAPAZARI'nda, kamyonun kaldırılan damperinin elektrik hatlarını koparması, faciaya yol açıyordu. Kamyonu saran alevler, sokakta bulunan binalara doğal gaz dağıtımını sağlayan kutuya da sıçradı. Kutudan yayılan doğal gazın da alev alması ile binanın dış cephesi ve çatısı da hasar gördü. Sokaktaki doğal gaz akışı kesilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bugün akşam saatlerinde, Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde kamyonun kaldırılan damperi kaldıran kamyon elektrik hatlarını kopardı. Kamyon elektrik hatlarından düşen kıvılcımlarla bir anda alev topuna döndü. Alevler sokakta bulunan binalara doğal gaz dağıtımını sağlayan kutuya da sıçradı. Kamyon ve doğal gaz dağıtım kutusundan yayılan alevler yanında bulunan binaya da sıçradı. Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi geldi. Doğal gaz dağıtım şirketi sokağa doğal gaz akışını keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kamyon, sokak ve binadaki yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında kamyon ve binanın dış cephesi ve çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adapazarı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:32 Kaynak: DHA
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