Üye Girişi
Kamyon dar sokakta iş yerinin duvarına çarptı - Son Dakika

Kamyon dar sokakta iş yerinin duvarına çarptı

09.02.2022 16:31
Kamyon dar sokakta iş yerinin duvarına çarptı

Sinop'ta dar sokakta seyir halindeki kamyon bir iş yerinin ikinci katındaki duvara çarptı.

Sinop'ta dar sokakta seyir halindeki kamyon bir iş yerinin ikinci katındaki duvara çarptı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Tersane mevkisi Tuzcular Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dar sokakta ilerlemekte olan bir lojistik firmasına ait 34 CPZ 638 plakalı kamyon, yolun sol tarafındaki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki çıkıntı duvarın altına çarptı. Bir simitçiye ait olan katın duvarının alt kısmında çarpmadan dolayı maddi hasar meydana geldi.

Sürücü, çarptığı yerden çıkarak ilerlemeye devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İşletmeci Ahmet Öngürü, "Sabah saatlerinde dar yolda markete malzeme getiren araç duvarımızı yıktı gitti. Biz de gerekli işlemleri yapmaya çalışıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz içeride ses oldu yani panik yaptık ama sonra çıkıp baktığımızda duvarda maddi hasar var çok şükür" dedi. - SİNOP

Kamyon dar sokakta iş yerinin duvarına çarptı
Kamyon dar sokakta iş yerinin duvarına çarptı

YORUMLAR
500

Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon dar sokakta iş yerinin duvarına çarptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:38:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyon dar sokakta iş yerinin duvarına çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement