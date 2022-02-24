Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı

24.02.2022 12:15

Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı Zonguldak-Ankara karayolu Sapça mevki'inde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, demir bariyerlere çarparak yan yattı.

Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak- Ankara karayolu Sapça mevki'inde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, demir bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araç sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sapça mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak'tan Ankara istikametine giden 61 K 3809 plakalı kamyon sürücüsü S.F., Sapça mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yattı. Kazada araç sürücüsü S.F. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü S.F.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kamyon çekici yardımıyla yoldan çekildi.

(SÖ-OA-NSO-Y)

Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı
Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı
Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı
Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı
Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı
Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Zonguldak, Tragger, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon demir bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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