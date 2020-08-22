Kamyon denize uçtu, şoför yaralandı - Son Dakika

TRABZON'un Arsin ilçesinde, önündeki otomobilin aniden fren yapması nedeniyle sürücüsü direksiyonu kıran kamyon, sahil kıyısındaki kayalıkların üzerinden denize uçtu. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, ilçenin Yeşilyalı Falkoz mevkinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden, şoförü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonu, iddiaya göre önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu, otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Şoförün kontrolünden çıkan kamyon, denize uçtu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Denize düşen kamyonun, çekilmesi için bölgeye çekici çağırılırken, kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.