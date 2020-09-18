Kamyon devrildi: 1 ölü - Son Dakika

KARAMAN'da Mehmet Ali Kondu, sürücüsü olduğu kamyonun kontrolünden çıkıp, devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 11.10 sıralarında Ayrancı- Ereğli Karayolu'nda meydana geldi. Mehmet Ali Kondu idaresindeki 42 N 4224 plakalı palet yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, devrildi. Kamyonun altında kalan Kondu, ihbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı Ambulansla hastaneye kaldırılan Kondu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.