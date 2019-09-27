Son Dakika Haberleri: Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı
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Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı

36 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı porselen yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Gebze gişeleri geçtikten sonra devrildi.

Yaralının olmadığı kazada, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Gebze gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kamyonun vinçle kaldırılması, yola düşen porselenlerin başka bir araca alınmasının ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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