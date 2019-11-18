Son Dakika Haberleri: Kamyon devrildi, kasasındaki çeltik yola saçıldı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon devrildi, kasasındaki çeltik yola saçıldı: 1 yaralı - Son Dakika

Kamyon devrildi, kasasındaki çeltik yola saçıldı: 1 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araca çarpan kamyon devrilirken kasasındaki çeltik ise yola saçıldı.

Kamyon devrildi, kasasındaki çeltik yola saçıldı: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araca çarpan kamyon devrilirken kasasındaki çeltik ise yola saçıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D-400 kara yolu Fıstık Hali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.A. idaresindeki 27 ADS 836 plakalı kamyon ile H.B. idaresindeki 27 Y 4360 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyon yola devrilirken, diğer aracın sürücüsü Hasan Bozkurt yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonun römorkunda bulunan çeltik yola saçılırken trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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