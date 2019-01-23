Son Dakika Haberleri: Kamyon Devrildi, Meşrubatlar Yola Saçıldı

Kamyon Devrildi, Meşrubatlar Yola Saçıldı

1 saat önce

Avcılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü kamyon devrildi.

Avcılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki meşrubatlar yola saçıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin kamyonu yoldan kaldırma çalışması devam ediyor. Avcılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü 34 DN 5715 plakalı kamyon devrildi. Sürücünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrilen kamyondaki meşrubatlar ise yola saçıldı. Olayın yaşandığı caddede trafik durma noktasına geldi. Kamyonun sürücüsü yara almazken olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Devrilen kamyonun caddeden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

"BİR ANDA KENDİMİZİ YERDE BULDUK" Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet Akgül, "Normal seyrediyordum, kaygan zeminden dolayı bir anda kendimizi yerde bulduk" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

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