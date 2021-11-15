Kamyon devrildi, şeker pancarları yola saçıldı: 1 yaralı - Son Dakika

Kastamonu- Ankara karayolunda şeker pancarı yüklü kamyon devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Şeker Fabrikası'na şeker pancarı taşıyan Adnan K. idaresindeki 66 AAY 654 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada kamyonda bulunan şeker pancarları yola saçılırken, sürücü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüyü ön camı kırarak bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada etrafa saçılan şeker pancarları sebebiyle Kastamonu-Ankara karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Şeker pancarlarının kepçe yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU