Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpıp devrilen kamyonun şoförü Murat Şahin, yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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