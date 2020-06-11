Kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü İsmail Demircioğlu (56) ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Domaniç ilçesi Çamlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Çamlıca göleti inşaatına taş ocağından hafriyat götüren İsmail Demircioğlu yönetimindeki 06 GC 5973 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Demircioğlu kamyonda sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kamyonda yapılan Demircioğlu, ardından Tavşanlı'dan gelen arama kurtarma ekiplerince uzun süren çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olan Demircioğlu, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.