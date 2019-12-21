Kamyon dorsesi çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon dorsesi çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Kamyon dorsesi çalan hırsızlar tutuklandı

6 saat önce

Başkentte kamyon dorsesi çalan hırsızlara yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Kamyon dorsesi çalan hırsızlar tutuklandı, System.String[]

Başkentte kamyon dorsesi çalan hırsızlara yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamyon ve tır dorselerini çalan hırsızların yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, park halindeki dorselerin çalındığı bölgelerde bulunan çok sayıda güvenlik kamera kaydını incelemeye aldı.

Çalınan dorselerin, Kahramankazan ilçesi sanayi bölgesindeki iş yeri görünümü verilen hangara çekildiğini, parçalara ayrılıp nakliyeciler üzerinden hurdacılara satıldığı belirlendi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hangara düzenledikleri operasyonla hırsızlık şüphelilerini çaldıkları bir dorseyi parçalarken suçüstü yakaladı.

Aramalarda ele geçirilen ve Yenimahalle'den çalındığı tespit edilen başka bir dorse de sahibine teslim edildi.

Nasıl çaldıklarını polise anlattılar

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, park halindeki dorseleri tespit ettiklerini, kendilerine ait çekici ile gece vaktinde çalarak hangara getirdiklerini itiraf etti.

Aynı gün dorseleri kesip parçaladıklarını anlatan zanlılar, buradan elde ettikleri demir malzemelerini de hurda fiyatına nakliyeciler aracılığıyla satıp kazanç sağladıklarını ve işledikleri suçu kabul edip pişman olduklarını söyledi.

Şüpheli D.E, L.E, E.E. ile A.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı, polis ekipleri şaşkına döndü
İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu

Son Dakika Haberleri
03:35 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
03:33 Tarkan Köln'de konser verdi - Son Dakika
03:32 Dorse hırsızlarına suçüstü: 4 tutuklama - Son Dakika
03:30 Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
03:30 Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 03:39:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon dorsesi çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]