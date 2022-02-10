Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü! - Son Dakika

Şehitkamil ilçesinde Abdülcebbar Butnar idaresindeki teneke sıvı yağ yüklü kamyon, cadde üzerindeki üst geçidin altından geçerken kamyonun dorsesi üst geçidin demir ayaklarına çarptıktan sonra solunda seyreden Semir Hatlan idaresindeki otomobilin üzerine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Meydana gelen feci kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Yarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme sonucu kimsenin yaralanmadığını tespit etti.

KİLOLARCA YAĞ YERE DÖKÜLDÜ

Feci kaza sonucu yaralanan olmazken, teneke sıvı yağ yüklü kamyonun dorsesinde bulunan kilolarca sıvı yağ yere döküldü. Yaşanan olayın ardından kaza bölgesine gelen yağ firması yetkilileri, dökülmeyen yağları başka bir araca taşıyarak kurtarmaya çalıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.