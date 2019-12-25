Kamyon elektrik direğine çarptı; 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon elektrik direğine çarptı; 1 yaralı - Son Dakika

Kamyon elektrik direğine çarptı; 1 yaralı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun direğe çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.

Kamyon elektrik direğine çarptı; 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun direğe çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden gelerek Bozüyük çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Mahmut F.(32) idaresindeki 66 LU 010 plakalı kamyon, Bozüyük- Bursa yol ayrımına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol ayrımında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon içerisinde sıkışan sürücü Mahmut F. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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