Kamyon emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Eren Temir yönetimindeki 60 KC 704 plakalı kamyon, Özcan Dongaz'ın emniyet şeridine park ettiği 34 BT 364 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, yaralanan sürücüler, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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