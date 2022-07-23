Kamyon eve girmiş, 4 kişi yaralanmıştı; o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'deki kamyon kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

O yola kamyonların girmesi yasakmış

İSTANBUL - Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonun bir evin üzerine uçtuğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yola kamyonların girişinin yasak olduğu öğrenildi.

Kazım Karabekir Mahallesinde gece saat 03.15 sıralarında meydana gelen kazada, yokuş aşağı inen 34 FFS 404 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 kişinin yaşadığı gecekondunun üzerine uçmuştu. Kazada, evde bulunanlardan Gülşah Yörük ile kızları Miray ve Melek Yörük yaralanırken, baba Kadir Yörük burnu dahi kanamadan kurtulmuştu. Kamyon sürücüsünün de yaralandığı kazada, 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Gülşah Yörük'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kamyon, evin üzerine böyle uçtu

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yokuş aşağı süratli bir şekilde inen kamyonun önce yol kenarındaki bir otomobile, sonra bir gecekonduya çarptığı, son olarak da yolun altında bulunan bir başka gecekondunun üzerine uçtuğu görüldü.

O yola kamyonların girmesi yasakmış

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yol ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Yolun, kamyonların kullanımına kapalı olduğu, buna rağmen kamyonlar tarafından sık sık kullanıldığı öğrenildi.

Kazanın izleri gündüz ortaya çıktı

Gece saatlerinde meydana gelen kazanın izleri sabah gün aydınlanınca net bir şekilde ortaya çıktı. Gecekondudan geriye yalnızca bir duvar kaldığı görülürken, ekipler de enkaz kaldırma çalışmalarına devam etti.