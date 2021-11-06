Trafikte şaşırtan görüntü: Otomobilini kamyon gibi yükledi - Son Dakika

Trafikte şaşırtan görüntü: Otomobilini kamyon gibi yükledi

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte bir üstüne adeta kamyon gibi yük yüklenen otomobieli gören vatandaşlar şok oldu.

Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Caddesinde trafikte seyir halindeki bir otomobili gören vatandaşlar 'bu kadar da olmaz' dedi. Bir kamyon kadar yük yüklenen otomobil trafikte ilerledi. Güvenli taşımacılığı hiçe sayan sürücünün adeta bir kamyona yüklenecek yükü yüklediği araç vatandaşlar tarafından görüntülendi.