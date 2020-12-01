Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı - Son Dakika

Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı
01.12.2020 13:38
SİVAS'ta kontrolden çıkan kamyon, organize sanayi girişindeki güvenlik kulübesine çarptı.
SİVAS'ta kontrolden çıkan kamyon, organize sanayi girişindeki güvenlik kulübesine çarptı. 2 güvenlik görevlisinin yara almadan kurtulduğu kazada kulübede hasar meydana geldi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 34 BFN 664 plakalı kamyon, güvenlik kulübesine çarptı. 2 güvenlik görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Güvenlik kulübesinde ise hasar meydana geldi.
Son Dakika Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta