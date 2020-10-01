Kamyon, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, sürücüsünün kontrolsüz olarak ana yola çıktığı hafif ticari araca, kamyon çarptı. Hurdaya dönen araçtaki 1 kişi, hastanede yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün Tavas- Karacasu yolunun Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karacasu'dan Tavas yönüne giden Efkan Zengin'in kullandığı 45 YZ 520 plakalı kamyon, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Muhammet Mehmet Çiyancı yönetimindeki 20 HU 126 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Çiyancı ile yanındaki Celal Guru ve Mehmet İhsan Dağdeviren (53) ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü Zengin ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralıdan Mehmet İhsan Dağdeviren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Mehmet Çiyancı ile Celal Guru'nun ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım, yaklaşık 1 saat boyunca yan yoldan kontrollü olarak verildi. Araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik, normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.